Казахстанские стрелки завоевали 18 медалей на Играх СНГ в Азербайджане
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
Стали известны итоги выступлений стрелков из Казахстана на III Играх стран СНГ, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета по делам спорта и физической культуры РК, результаты спортсменов центра олимпийской подготовки "Астана" на III Играх стран СНГ следующие:
- стрельба из пневматического оружия: одна золотая, четыре серебряные, две бронзовые медали;
- стрельба из лука: одна золотая, две серебряные медали;
- стендовая стрельба: две серебряные, шесть бронзовых медалей.
III Игры Содружества Независимых Государств проводились с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане.
В августе казахстанские спортсмены завоевали медали на чемпионате Азии по спортивной стрельбе.
