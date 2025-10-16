#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанские стрелки завоевали 18 медалей на Играх СНГ в Азербайджане

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
Стали известны итоги выступлений стрелков из Казахстана на III Играх стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по делам спорта и физической культуры РК, результаты спортсменов центра олимпийской подготовки "Астана" на III Играх стран СНГ следующие:

  • стрельба из пневматического оружия: одна золотая, четыре серебряные, две бронзовые медали;
  • стрельба из лука: одна золотая, две серебряные медали;
  • стендовая стрельба: две серебряные, шесть бронзовых медалей.

III Игры Содружества Независимых Государств проводились с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане.

В августе казахстанские спортсмены завоевали медали на чемпионате Азии по спортивной стрельбе.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
