#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
547.57
642.63
6.68
Спорт

Узбекистанские боксерши сенсационно обошли казахстанских на Играх СНГ

Ринг, боксерша, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 04:30 Фото: pexels
В Азербайджане завершился турнир в женском боксе. Боксерши Узбекистана в общей сложности выиграли 9 медалей (5 золотых и 4 бронзовых), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, наши боксерши на рингах Азербайджана взяли 7 наград (2 "золота" и 5 бронзовых медалей).

Фото: пресс-служба ФБУ

До этого момента в женском боксе Казахстан выступал успешнее Узбекистана на международных турнирах.

5 октября пройдут финалы в мужском турнире по боксу.

Ранее сообщалось, что две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ
20:00, 04 октября 2025
Две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ
Какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан с 20 октября
10:56, 04 октября 2025
Какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан с 20 октября
Дождь со снегом и заморозки до -2°С: погода в Алматы на неделю
09:00, 04 октября 2025
Дождь со снегом и заморозки до -2°С: погода в Алматы на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: