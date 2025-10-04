Узбекистанские боксерши сенсационно обошли казахстанских на Играх СНГ
Фото: pexels
В Азербайджане завершился турнир в женском боксе. Боксерши Узбекистана в общей сложности выиграли 9 медалей (5 золотых и 4 бронзовых), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, наши боксерши на рингах Азербайджана взяли 7 наград (2 "золота" и 5 бронзовых медалей).
Фото: пресс-служба ФБУ
До этого момента в женском боксе Казахстан выступал успешнее Узбекистана на международных турнирах.
5 октября пройдут финалы в мужском турнире по боксу.
Ранее сообщалось, что две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ.
