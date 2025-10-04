Узбекистанские боксерши сенсационно обошли казахстанских на Играх СНГ

В Азербайджане завершился турнир в женском боксе. Боксерши Узбекистана в общей сложности выиграли 9 медалей (5 золотых и 4 бронзовых), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, наши боксерши на рингах Азербайджана взяли 7 наград (2 "золота" и 5 бронзовых медалей).

Фото: пресс-служба ФБУ

До этого момента в женском боксе Казахстан выступал успешнее Узбекистана на международных турнирах.

5 октября пройдут финалы в мужском турнире по боксу.

Ранее сообщалось, что две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ.