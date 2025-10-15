Еще три сборные получили право на участие в ЧМ-2026 по футболу

Минувшей ночью на разных континентах прошли отборочные матчи ЧМ-2026 по футболу, по итогам которых стали известны еще три сборные, решившие свои задачи по поводу путевки на будущий мундиаль, сообщает Zakon.kz.

Первой из этих команд стала Саудовская Аравия, которая третий раз подряд получила право сыграть на чемпионате мира.

Подопечные французского тренера Эрве Ренара на домашней арене сыграли вничью с Ираком (0:0) в ходе азиатской квалификации и закончили турнир на первом месте в своей группе, гарантировав путевку на ЧМ-2026.

Еще две путевки достались представителям африканского континента: Кот-д’Ивуару и Сенегалу. "Ивуарийцы" в 10-м туре африканского отбора переиграли Кению (3:0), что обеспечило им лидерство в группе и прямую путевку на мундиаль.

Аналогичная ситуация сложилась у сборной Сенегала, которая финишировала первой в своей подгруппе, обыграв в последнем туре Мавританию со счетом 4:0.

Подводя итоги последних двух дней квалификации ЧМ-2026, к этому часу список участников будущего мундиаля достиг 28-ми сборных: Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Корея, Иордания, Австралия, Эквадор, Бразилия, США, Канада и Мексика.