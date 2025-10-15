Еще три сборные получили право на участие в ЧМ-2026 по футболу
Первой из этих команд стала Саудовская Аравия, которая третий раз подряд получила право сыграть на чемпионате мира.
Подопечные французского тренера Эрве Ренара на домашней арене сыграли вничью с Ираком (0:0) в ходе азиатской квалификации и закончили турнир на первом месте в своей группе, гарантировав путевку на ЧМ-2026.
Еще две путевки достались представителям африканского континента: Кот-д’Ивуару и Сенегалу. "Ивуарийцы" в 10-м туре африканского отбора переиграли Кению (3:0), что обеспечило им лидерство в группе и прямую путевку на мундиаль.
Аналогичная ситуация сложилась у сборной Сенегала, которая финишировала первой в своей подгруппе, обыграв в последнем туре Мавританию со счетом 4:0.
Подводя итоги последних двух дней квалификации ЧМ-2026, к этому часу список участников будущего мундиаля достиг 28-ми сборных: Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Корея, Иордания, Австралия, Эквадор, Бразилия, США, Канада и Мексика.