Экс-защитник "Реала" может возглавить сборную Узбекистана по футболу

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Италии, чемпион мира 2006 года и обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера национальной команды Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Championat.asia.

По данным источника, представители Ассоциации футбола Узбекистана провели переговоры с 52-летним специалистом в Италии.

Последней командой Каннаваро было загребское "Динамо". В разные годы он также работал с саудовским "Аль-Насром", рядом китайских клубов, возглавлял сборную Китая, а в Европе тренировал "Беневенто" и "Удинезе".

С февраля 2025 года сборную Узбекистана тренирует Тимур Кападзе. Под его руководством команда впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира.

