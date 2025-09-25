#АЭС в Казахстане
Спорт

Экс-защитник "Реала" может возглавить сборную Узбекистана по футболу

Фабио Каннаваро, сборная Узбекистана, футбол, тренер , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 00:38 Фото: pixabay
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Италии, чемпион мира 2006 года и обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера национальной команды Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Championat.asia. 

По данным источника, представители Ассоциации футбола Узбекистана провели переговоры с 52-летним специалистом в Италии.

Последней командой Каннаваро было загребское "Динамо". В разные годы он также работал с саудовским "Аль-Насром", рядом китайских клубов, возглавлял сборную Китая, а в Европе тренировал "Беневенто" и "Удинезе".

С февраля 2025 года сборную Узбекистана тренирует Тимур Кападзе. Под его руководством команда впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира.

А ранее тренер футбольного клуба (ФК) "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) Алматы высказался о том, кто может защищать ворота клуба во время противостояния с "Реалом". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
