Еще два футболиста "Кайрата" получили приглашение в сборную Казахстана
Фото: Instagram/f.c.kairat
В футбольном клубе "Кайрат" рассказали, что два игрока алматинского ФК получили приглашение в сборную Казахстана. Это нападающий Дастан Сатпаев и защитник Дамир Касабулат, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация сегодня появилась на странице клуба в Instagram.
"Сатпаев и Касабулат приглашены в сборную Казахстана!" – заявили в "Кайрате" 7 октября 2025 года.
В алматинском клубе уточнили, что в октябре сборная проведет два матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2026:
- 10 октября в 19:00 против сборной Лихтенштейна ("Астана Арена", Астана),
- 13 октября в 23:45 против сборной Северной Македонии (Национальная арена "Тоше Проески", Скопье).
В свою очередь в Instagram национальной сборной Казахстана опубликовали список футболистов, приглашенных на игры против команд Лихтенштейна и Северной Македонии.
Ранее стало известно, что звездный голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза получил приглашение в юношескую сборную Казахстана U-19, которая проведет учебно-тренировочный сбор с 4 октября по 14 октября 2025 года в Шымкенте.
