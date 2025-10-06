Шерхан Калмурза получил приглашение в сборную Казахстана

Фото: Instagram/kallmurza

Юношеская сборная Казахстана U-19 проведет учебно-тренировочный сбор с 4 октября по 14 октября в Шымкенте. В сборную приглашен голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза, который проявил себя на общем этапе Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Kff.kz, в рамках УТС запланированы три контрольных матча. 8 октября юноши сыграют с командой "Тараз" из Первой лиги, 10 октября с "Академией Онтустик", а заключительный матч пройдет 12 октября против шымкентского "Ордабасы". Старший тренер команды Кирилл Кекер вызвал в команду 25 футболистов. Состав юношеской сборной Казахстана U-19 на учебно-тренировочный сбор: Вратари: Шерхан Калмурза ("Кайрат"); Диас Реймов ("Кайрат"); Саятхан Кусаинов ("Актобе"); Защитники: Данияр Ташполатов ("Кайрат"), Амирбек Базарбаев ("Кайрат"), Раимбек Кенесбеков ("Кайрат"), Акежан Каликулов ("Кайрат"), Аманжол Бакытжанов ("Тобол"), Иван Пивоваров ("Тобол"), Абзал Сагын ("Астана"), Темирлан Торебек ("Иртыш"); Полузащитники: Али Акылбаев ("Шахтёр"), Евгений Петрик ("Кайрат"), Мухамедали Абиш ("Кайрат"), Алиден Мусаипов ("Кайрат"), Карим Махаметжан ("Кайрат"), Асан Байгалиев ("Елимай"), Даниял Назаров ("Астана"); Нападающие: Мансур Биркурманов ("Кайрат"), Абылай Толеухан ("Кайрат"), Азамат Туякбаев ("Кайрат"), Исмаил Бекболат ("Кайрат"), Максат Абраев ("Астана"), Виталий Латурнус ("Актобе"), Алдияр Нургали ("Леванте", Испания). Тренерский штаб: Кирилл Кекер – старший тренер, Сергей Лабодовский – ассистент старшего тренера, Егор Скулкин – тренер по физподготовке, Виталий Кувшинов – тренер вратарей, Алексей Анкудинов – видеоаналитик, Айдар Шабанбай – врач, Жансултан Сатмагамбет – массажист, Рахат Акимкул – менеджер, Шынгыс Алмасбаев – администратор. Ранее Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант.

