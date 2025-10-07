Путь Дамира Садырова: от многократных поражений до олимпийской цели

10 стартов – 10 поражений, и ему твердили: "Это не твое". Но он продолжал трудиться в поте лица и упорно следовать за своей мечтой. И только благодаря тому, что не сдался, сегодня Дамир Садыров – чемпион мира, международный судья и спортсмен, который успешно штурмует новые вершины.

Zakon.kz расскажет вдохновляющую историю джитсера, спортивная карьера которого – от первых медалей в Алматы до "золота" в Абу-Даби, двойной победы в Москве и планов на Олимпиаду в Лос-Анджелесе – заставит вас поверить в собственные силы.

– Дамир, поделитесь воспоминаниями о своих первых соревнованиях?

– В 2013 году я начал выступать и проиграл 10 турниров подряд. Многие говорили: "Бросай". Но рядом всегда был мой тренер Рустам Балабаев, который подбадривал: "Ты сильный. Поверь в себя, и все получится". Эта поддержка стала для меня путеводной звездой. Для меня джиу-джитсу – не просто спорт, а искусство, которое требует терпения, уважения и дисциплины.

– Сколько времени потребовалось, чтобы пожинать плоды своего труда?

– Спустя год я наконец взял "серебро" на Arlan Grip Selection в Алматы. Это был сигнал о том, что упорство дает результат. Годы тяжелой работы над собой продолжались. 2019 год оказался щедрым на награды: стал чемпионом мира в Абу-Даби, выиграл две золотые медали в Москве на ACB Jiu-Jitsu – в своем весе и в абсолютной категории. Занял третье место на чемпионате мира UWW в Астане и второе – на чемпионате Азии. После стал обладателем медалей IBJJF и NAGA в США. В 2022 году вновь стал чемпионом мира в Абу-Даби и взял "серебро" на ACB в Москве. Эти победы закрепили меня в элите мирового джиу-джитсу.

Фото: из личного архива Дамира Садырова

– Как удается совмещать спорт и судейство?

– Я получил международные сертификаты JJIF, JJAU, IBJJF, AJP и ADCC. Судил турниры в Монголии, Турции, ОАЭ, Казахстане и Бразилии. Отрадно стало то, что меня пригласили в качестве рефери на чемпионат мира IBJJF в Лас-Вегасе, где работают только лучшие арбитры.

Но я, прежде всего, спортсмен. Судейство помогает глубже понимать поединки, чувствовать динамику борьбы и совершенствовать свою технику. Все, что вижу как судья, потом применяю на тренировках и выступлениях.

– Какие цели ставите перед собой?

– Моя главная цель – оставаться на татами. Я ежедневно тренируюсь, совершенствую технику, работаю над физикой и ментальной устойчивостью. Для меня важно быть в форме всегда – не ради одного турнира, а вести спорт как образ жизни.

Я продолжаю выступать на международных чемпионатах и готовлюсь к новым стартам. Одна из моих больших целей – участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Это путь, к которому я иду с полной отдачей.

Джиу-джитсу закаляет, учит терпению, дисциплине и уважению. Я благодарен тренерам, партнерам и ученикам, но знаю: впереди еще много работы и побед. Хочу вдохновлять других и призвать людей никогда не останавливаться ради своей мечты.



