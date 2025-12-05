#Казахстан в сравнении
Спорт

Чемпионка "Ролан Гаррос-2025" привезла олимпийский огонь в Италию

Теннис Олимпийский Огонь, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 11:27 Фото: Instagram/milanocortina2026
Вечером 4 декабря Греция передала олимпийский огонь оргкомитету зимних Игр-2026. Факел с борта лайнера вынесла Жасмин Паолини, победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Дальнейшая церемония передачи олимпийского огня прошла на афинском историческом стадионе "Панатинаикос".

Там восьмая ракетка мира Жасмин Паолини передала смену итальянскому велогонщику Филиппо Ганне.

В финальной части церемонии президент НОК Греции Исидорос Кувелос передал факел с олимпийским огнем главе оргкомитета Игр Джованни Малаго.

6 декабря в Риме начнется итальянская часть эстафеты. Олимпийский огонь пронесут по всей стране и завершится весь процесс 6 февраля, в день открытия Игр-2026 на футбольном стадионе "Сан-Сиро".

Кстати, на этой знаменитой арене только недавно играл наш алматинский "Кайрат" в рамках Лиги чемпионов УЕФА против местного "Интера".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
