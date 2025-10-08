Действующий обладатель Кубка Стэнли с победы начал новый сезон в НХЛ

В ночь на 8 октября за океаном стартовал очередной сезон в лучшей хоккейной лиге мира – NHL. В матче-открытия чемпионата встретились "Флорида Пантерз" и "Чикаго Блэк Хоуз", сообщает Zakon.kz.

Обладатель титула лучшей команды прошлого сезона подтвердил свой статус и положил первые победные очки в свою копилку.

"Пантеры" на домашней арене добились волевого успеха в противостоянии с "Чикаго" – 3:2.

Благодаря этой победе хоккеисты "Флориды" поднялись на второе место турнирной таблицы Восточной конференции, где лидером является "Питтсбург".

"Пингвины" в первый день чемпионата НХЛ на выезде обыграли "Рейнджерс" – 3:0. Еще в одном поединке стартового игрового дня "Колорадо" в гостях не имел проблем с "Лос-Анджелесом" – 4:1 – и возглавил таблицу "Запада".

А 6 октября в рамках матча КХЛ между минским "Динамо" и "Трактором" (Челябинск) были зафиксированы два исторических рекорда.