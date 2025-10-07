В одном матче КХЛ установлены сразу два исторических рекорда
Одним из героев игрового дня является Дмитрий Квартальнов, который стал первым тренером, одержавшим 600 побед на уровне КХЛ.
Поздно вечером 6 октября минское "Динамо" под руководством 59-летнего специалиста переиграло дома челябинский "Трактор" в матче регулярного сезона со счетом 4:1.
Теперь в рейтинге тренеров-рекордсменов по победам за Квартальновым идут Игорь Никитин (466 выигранных матчей) и Олег Знарок (440).
Другой звездой прошедшего соревновательного дня стал еще нападающий клуба из Беларуси – Вадим Шипачев, который провел 900-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.
38-летний хоккеист первым достиг данного рубежа, при этом забил 266 голов и сделал 589 ассистов.
Ближайшим преследователем Шипачева по числу игр в КХЛ является Илья Каблуков – 838.
Также стоит подчеркнуть, что два дня назад знаменитый нападающий столичного "Барыса" Роман Старченко добился уникального достижения.
Он стал шестым хоккеистом, который сыграл во всех 18 сезонах Лиги.