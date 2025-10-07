В одном матче КХЛ установлены сразу два исторических рекорда

За последние дни в рамках матчей КХЛ зафиксирован ряд рекордных достижений, которые записаны не только в актив хоккеистов, но и в счет наставников команд. С уникальными цифрами в историю Лиги вошли представители минского "Динамо", сообщает Zakon.kz.

Одним из героев игрового дня является Дмитрий Квартальнов, который стал первым тренером, одержавшим 600 побед на уровне КХЛ.

Поздно вечером 6 октября минское "Динамо" под руководством 59-летнего специалиста переиграло дома челябинский "Трактор" в матче регулярного сезона со счетом 4:1.

Теперь в рейтинге тренеров-рекордсменов по победам за Квартальновым идут Игорь Никитин (466 выигранных матчей) и Олег Знарок (440).

Другой звездой прошедшего соревновательного дня стал еще нападающий клуба из Беларуси – Вадим Шипачев, который провел 900-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.

38-летний хоккеист первым достиг данного рубежа, при этом забил 266 голов и сделал 589 ассистов.

Ближайшим преследователем Шипачева по числу игр в КХЛ является Илья Каблуков – 838.

Также стоит подчеркнуть, что два дня назад знаменитый нападающий столичного "Барыса" Роман Старченко добился уникального достижения.

Он стал шестым хоккеистом, который сыграл во всех 18 сезонах Лиги.