Спорт

В одном матче КХЛ установлены сразу два исторических рекорда

Хоккей Два Рекорда КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 12:53 Фото: Instagram/khl
За последние дни в рамках матчей КХЛ зафиксирован ряд рекордных достижений, которые записаны не только в актив хоккеистов, но и в счет наставников команд. С уникальными цифрами в историю Лиги вошли представители минского "Динамо", сообщает Zakon.kz.

Одним из героев игрового дня является Дмитрий Квартальнов, который стал первым тренером, одержавшим 600 побед на уровне КХЛ.

Поздно вечером 6 октября минское "Динамо" под руководством 59-летнего специалиста переиграло дома челябинский "Трактор" в матче регулярного сезона со счетом 4:1.

Теперь в рейтинге тренеров-рекордсменов по победам за Квартальновым идут Игорь Никитин (466 выигранных матчей) и Олег Знарок (440).

Другой звездой прошедшего соревновательного дня стал еще нападающий клуба из Беларуси – Вадим Шипачев, который провел 900-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.

38-летний хоккеист первым достиг данного рубежа, при этом забил 266 голов и сделал 589 ассистов.

Ближайшим преследователем Шипачева по числу игр в КХЛ является Илья Каблуков – 838.

Также стоит подчеркнуть, что два дня назад знаменитый нападающий столичного "Барыса" Роман Старченко добился уникального достижения.

Он стал шестым хоккеистом, который сыграл во всех 18 сезонах Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
