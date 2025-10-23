#АЭС в Казахстане
Спорт

Действующий чемпион НБА с драматичной победы начал новый сезон

Баскетбол Старт Сезона, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:52 Фото: Instagram/OKCThunder
22 октября в Оклахома-Сити на "Чизпик Энерджи-Арена" стартовал новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации, где лучшая команда прошлого чемпионата "Тандер" в интересной схватке обыграла "Рокетс" во втором овертайме, сообщает Zakon.kz.

Это был матч-открытие регулярного чемпионата-2025/2026, в котором действующие чемпионы "Оклахома-Сити Тандер" были удачливы в битве с "Хьюстон Рокетс" – 125:124 (2ОТ).

Хозяева по ходу встречи все время уступали в счете, однако сумели собраться в конце основного времени и перевели игру в овертайм. Там уже преимущество было на стороне "Тандер", но и "Хьюстон" не сдавался.

И все же последнее свое веское слово высказали баскетболисты "Оклахомы".

Самым результативным игроком этого матча стал центровой гостей – Алперен Шенгюн, который оформил почти трипл-дабл – 39 очков, 11 подборов и 7 передач.

У чемпионов отличился их лидер – Шей Гилджес-Александер с активом 35 очков, 5 подборов и 5 передач.

К этому часу завершились поединки второго игрового дня нового сезона НБА: "Нью-Йорк" – "Кливленд" 119:111, "Орландо" – "Майами" 125:121, "Шарлотт" – "Бруклин" 136:117, "Атланта" – "Торонто" 118:138, "Бостон" – "Филадельфия" 116:117, "Чикаго" – "Детройт" 115:111, "Мемфис" – "Новый Орлеан" 128:122, "Милуоки" – "Вашингтон" 133:120, "Юта" – "Клипперс" 129:108, "Даллас" – "Сан-Антонио" 92:125 , "Портленд" – "Миннесота" 114:118, "Финикс" – "Сакраменто" 120:116.

23 июня 2025 года клуб "Оклахома-Сити Тандер" впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
