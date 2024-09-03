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Действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл в матче Кубка Открытия КХЛ

Хоккей Победа Ярославля, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 21:34 Фото: Instagram/hclokomotiv
3 сентября в Магнитогорске стартовал очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге, где местный "Металлург" уступил ярославскому "Локомотиву" в поединке за Кубок Открытия со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.

Зрители на хоккейной арене Магнитогорска смогли увидеть игру двух сильнейших клубов последнего сезона Кубка Гагарина, а именно битву финалистов плей-офф.  

Хозяева не смогли порадовать своих фанатов и проиграли первый матч регулярного чемпионата КХЛ. "Железнодорожники" с середины второго периода завладели преимуществом, забив сразу две шайбы за 10 секунд.

Отличились Артур Каюмов и Никита Кирьянов. 

Хоккей Победа Магнитогорск, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 21:34

Фото: Instagram/hclokomotiv

В начале третьей 20-минутки гости увеличили преимущество до трех голов, взятием ворот отметился Максим Шалунов. 

"Магнитка" оживилась только за шесть минут до финального свистка. Сначала Дмитрий Силантьев, затем Люк Джонсон на протяжении трех минут сократили отставание до минимума – 2:3. Однако на большее у подопечных Андрея Разина не хватило времени.

4 сентября наш "Барыс" сыграет свой первый матч нового сезона КХЛ. Мы принимаем в Астане "Нефтехимик" из Нижнекамска.

Команда Дэвида Нэмировски собралась в полном составе только на днях, так как большинство игроков защищали честь сборной Казахстана на лицензионном турнире. 

В Словакии наша дружина в решающем матче проиграла путевку хозяевам соревнований на Олимпиаду-2026.

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