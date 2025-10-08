#АЭС в Казахстане
Спорт

Джокович побил рекорд Федерера и сыграет в 1/4 финала "Мастерса" в Шанхае

Теннис Рекорд Федерера, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:54 Фото: Instagram/djokernole
Самый титулованный теннисист планеты, 38-летний Новак Джокович, улучшил рекорд легендарного швейцарца Роджера Федерера. Представитель Сербии стал самым возрастным игроком Тура, кто сумел выйти в четвертьфинал "Мастерса", сообщает Zakon.kz.

7 октября пятая ракетка мира пробился в четвертьфинал ATP 1000 в Шанхае, обыграв в тяжелом поединке испанца Хауме Муньяра – 6:3, 5:7, 6:2.

Данный матч затянулся на 2 часа и 42 минуты, при этом игра была прервана на некоторое время из-за того, что у Джоковича возникли проблемы с голеностопом и он взял медицинский перерыв.

В итоге Новак в 11-й раз за свою карьеру завоевал путевку в 1/4 финала турнира в Шанхае.

Помимо этого, он в 38 лет и 4 месяца увековечил себя, как самый возрастной теннисист, когда-либо выходивший в четвертьфинал "Мастерса", передает пресс-служба ATP.

Ранее этим показателем владел Роджер Федерер, который добирался до этой стадии в Шанхае в 2019 году в возрасте 38 лет и двух месяцев.

Теперь "Ноле" 9 октября за выход в полуфинал китайских состязаний встретится с Зизу Бергсом (Бельгия).

Там же, в Поднебесной, на аналогичном турнире, но уже среди женщин, место в четвертьфинале парного разряда обеспечила себе казахстанка Анна Данилина.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
