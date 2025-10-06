Кто станет новым главным тренером сборной Казахстана по футболу

Руководство сборной Казахстана по футболу достигло соглашения с польским специалистом Михалом Пробежем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Kanalsportowy.pl со ссылкой на журналиста Матеуша Борека.

"Бывший главный тренер сборной Польши достиг соглашения с Казахстанской федерацией футбола о начале сотрудничества. Официальное подтверждение этой информации ожидается в ближайшее время, однако детали контракта пока остаются неизвестными", – заявил журналист.

Пробеж возглавлял сборную Польши с 2023 по 2025 год. Единственным клубом тренера за пределами Польши был греческий "Арис".

Ранее пост главного тренера сборной Казахстана по футболу занимал Али Алиев. В ночь на 8 сентября 2025 года он подал в отставку после разгромного поражения от команды Бельгии со счетом 6:0. Временно возглавил сборную Казахстана Талгат Байсуфинов.