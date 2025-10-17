#АЭС в Казахстане
Спорт

Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 07:30 Фото: weibo.com
Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина дала комментарий после победы над украинкой Даяной Ястремской во втором круге турнира WTA-500 в китайском Нинбо, сообщает Zakon.kz.

Матч казахстанки и ее оппонентки прошел со счетом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу первой.

"С Даяной всегда сложно играть, это был долгий день. Условия игры, такая влажность – для нас это необычно. Но очень рада, что смогла победить, огромное спасибо всем, кто остался и поддерживал меня", – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович. А накануне лидер женской сборной Казахстана провела фотосессию в китайской деревне, переодевшись в одежду народности хань.

Аксинья Титова
