Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Китае

Фото: weibo.com

Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина дала комментарий после победы над украинкой Даяной Ястремской во втором круге турнира WTA-500 в китайском Нинбо, сообщает Zakon.kz.

Матч казахстанки и ее оппонентки прошел со счетом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу первой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WTA (@wta) "С Даяной всегда сложно играть, это был долгий день. Условия игры, такая влажность – для нас это необычно. Но очень рада, что смогла победить, огромное спасибо всем, кто остался и поддерживал меня", – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA. В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович. А накануне лидер женской сборной Казахстана провела фотосессию в китайской деревне, переодевшись в одежду народности хань.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: