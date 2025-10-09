Поставлена точка в вопросе выступления Дастана Сатпаева за сборную Казахстана
Чтобы развеять все слухи и сомнения 17-летний нападающий "Кайрата" лично прибыл в Астану и прошел дополнительное медицинское обследование.
Как передает пресс-служба КФФ, по итогам проверки у футболиста выявлены признаки травмы. В связи с этим тренерский и медицинский штаб национальной сборной приняли общее решение и не стали привлекать Сатпаева к двум предстоящим играм.
Фото: Instagram/kff_team
Подобный вердикт был вынесен с целью сохранить здоровье талантливого футболиста и дать ему возможность полностью поправиться.
Здесь нужно подчеркнуть главный момент, что при любом раскладе, играет Сатпаев или нет, наша сборная еще ранее потеряла шансы на поездку на ЧМ-2026.
Теперь остается надеяться на то, что другие наши футболисты с честью сыграют в оставшихся играх отбора против Лихтенштейна (10 октября) и Северной Македонии (13 октября).
