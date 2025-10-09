Поставлена точка в вопросе выступления Дастана Сатпаева за сборную Казахстана

В последние дни футбольная общественность страны широко обсуждает ситуацию вокруг молодого таланта Дастана Сатпаева, который якобы из-за подозрительной травмы отказался играть за сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Чтобы развеять все слухи и сомнения 17-летний нападающий "Кайрата" лично прибыл в Астану и прошел дополнительное медицинское обследование.

Как передает пресс-служба КФФ, по итогам проверки у футболиста выявлены признаки травмы. В связи с этим тренерский и медицинский штаб национальной сборной приняли общее решение и не стали привлекать Сатпаева к двум предстоящим играм.

Фото: Instagram/kff_team

Подобный вердикт был вынесен с целью сохранить здоровье талантливого футболиста и дать ему возможность полностью поправиться.

Здесь нужно подчеркнуть главный момент, что при любом раскладе, играет Сатпаев или нет, наша сборная еще ранее потеряла шансы на поездку на ЧМ-2026.

Теперь остается надеяться на то, что другие наши футболисты с честью сыграют в оставшихся играх отбора против Лихтенштейна (10 октября) и Северной Македонии (13 октября).

7 сентября ветеран "Кайрата" Куралбек Ордабаев ответил хейтерам и заступился за Дастана Сатпаева.