Спорт

Депай восстановил паспорт и принес победу Голландии над Мальтой

Фото: Instagram/onsoranje
Лучший снайпер сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай чудесным образом сумел восстановить украденный паспорт в Бразилии и прилететь на матч отбора ЧМ-2026. При этом нападающий "оранжевых" оформил победный гол своей сборной, сообщает Zakon.kz.

Гостевая встреча Нидерландов против Мальты закончилась разгромом хозяев поля – 4:0 – в рамках игр седьмого тура отбора ЧМ-2026.

Счет в этом матче был открыт уже на 12-й минуте, когда с пенальти отличился Коди Гакпо. Сразу после перерыва он же повторил свою попытку удара с 11-метровой точки.

Спустя время Тиджани Рейндерс довел результат до 3:0, ассистировал ему Гакпо. А в добавленное к основному времени игры жирную точку установил лучший бомбардир в истории нидерландской сборной Мемфис Депай – 4:0.

В итоге "оранжевые" довели свою серию без поражения до девяти матчей подряд: 5 побед и 4 ничьих. Команда Роналда Кумана к этому часу набрала 13 очков и занимает первое место в группе G отборочного цикла ЧМ-2026.

Здесь нельзя не заметить, что Мемфис Депай прибыл в расположение своей сборной в последнюю секунду из-за проблем с документами.

Несколько дней назад у него украли паспорт в Бразилии и его приезд в Европу был практически исключен.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
