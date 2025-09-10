#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спорт

Роналду забил 943-й карьерный гол и принес волевую победу над Венгрией

Футбол Гол Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 10:40 Фото: Instagram/portugal
В ночь на 10 сентября футболисты сборной Португалии обыграли на выезде команду Венгрии со счетом 3:2 в рамках шестого тура отбора ЧМ-2026. Один из победных голов у гостей с пенальти оформил Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Для капитана португальской дружины этот гол стал 943-м в его профессиональной карьере, из которых 141 он забил в майке национальной сборной, что является мировым рекордом.

Помимо Роналду, за гостей отличились Бернарду Силва и Жоау Канселу. У венгерского коллектива дублем отметился Барнабаш Варга.

Нужно заметить, что 40-летний Роналду забил в восьми из девяти последних игр за "Аль-Наср" и Португалию.

"Два матча и две победы. Вперед, Португалия".Криштиану Роналду

В текущем отборочном цикле на ЧМ-2026 в группе F португальцы набрали шесть очков и занимают первое место.

А всего команда Роналду выиграла последние пять матчей подряд, включая послематчевые пенальти с Испанией в финале Лиги наций УЕФА.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
