Умер 47-летний индийский бодибилдер-вегетарианец
Стоит отметить, что он считался первым профессиональным бодибилдером-вегетарианцем.
Его менеджер рассказал, что актер жаловался на боль в плече до того, как поехать в больницу на обследование.
По данным, опубликованным в издании РБК Life, в 2009 году Вариндер Сингх Гуман выиграл конкурс "Мистер Индия" и занял второе место в конкурсе "Мистер Азия". В 2013 году он стал амбассадором в Азии бренда Арнольда Шварценеггера, специализирующегося на товарах для здоровья.
Кроме того, Вариндер Сингх Гуман – первый бодибилдер из Индии, который получил профессиональную карту Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB).
16 июня 2025 года мы сообщали, что российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете.