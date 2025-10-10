#АЭС в Казахстане
Спорт

Умер 47-летний индийский бодибилдер-вегетарианец

Вариндер Сингх Гуман, культурист, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 16:51 Фото: Instagram/veervarindersinghghuman
От инфаркта миокарда во время лечения в госпитале умер звезда бодибилдинга, индийский актер Вариндер Сингх Гуман. Ему было 47 лет, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что он считался первым профессиональным бодибилдером-вегетарианцем.

Его менеджер рассказал, что актер жаловался на боль в плече до того, как поехать в больницу на обследование.

По данным, опубликованным в издании РБК Life, в 2009 году Вариндер Сингх Гуман выиграл конкурс "Мистер Индия" и занял второе место в конкурсе "Мистер Азия". В 2013 году он стал амбассадором в Азии бренда Арнольда Шварценеггера, специализирующегося на товарах для здоровья.

Кроме того, Вариндер Сингх Гуман – первый бодибилдер из Индии, который получил профессиональную карту Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB).

16 июня 2025 года мы сообщали, что российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
