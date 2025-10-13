#АЭС в Казахстане
Спорт

Лионель Месси в очередной раз вошел в историю американского футбола

Футбол Рекорд МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:30 Фото: Instagram/intermiamicf
Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси первым в истории МЛС забил не менее двух голов в девяти играх сезона, что не удавалось ранее ни одному игроку, сообщает Zakon.kz.

12 октября форвард "Интер Майами" оформил дубль и отдал результативный пас в матче против "Атланты Юнайтед", а команда аргентинца выиграла этот поединок со счетом 4:0.

Суммируя все активные действия Месси в этом сезоне, эксперты МЛС всего в текущем регулярном чемпионате МЛС подсчитали, что в активе 38-летнего аргентинца девять матчей, где он забил не менее двух голов.

После 27 игр текущего чемпионата капитан клуба из Флориды забил 26 мячей, что позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров МЛС. На балансе Лионеля также еще 15 голевых ассистов.

5 сентября лидер аргентинской сборной Месси оформил победный дубль в ворота команды Венесуэлы (3:0) и стал лучшим снайпером отбора ЧМ-2026 (11 баллов).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
