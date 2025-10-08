Астана примет международный "Турнир сильнейших" по фехтованию

Фото: olympic.kz

С 11 по 12 октября в Астане состоятся международные соревнования по фехтованию "Турнир сильнейших". Медали будут разыграны среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

В соревновании примут участие лучшие шпажисты из Казахстана, Узбекистана, Гонконга и Кыргызстана. Приглашение получили сильнейшие представители фехтовального сообщества из разных регионов Казахстана, а также спортсмены из других стран, включая национальных чемпионов и призеров международных турниров. Турнир пройдет в атлетическом комплексе Назарбаев Университета. Ранее стали известны имена 20 казахстанских спортсменов, получивших индивидуальные стипендии Международного Олимпийского комитета.

