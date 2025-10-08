#АЭС в Казахстане
Спорт

Астана примет международный "Турнир сильнейших" по фехтованию

Астана примет турнир сильнейших по фехтованию, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 19:02 Фото: olympic.kz
С 11 по 12 октября в Астане состоятся международные соревнования по фехтованию "Турнир сильнейших". Медали будут разыграны среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

В соревновании примут участие лучшие шпажисты из Казахстана, Узбекистана, Гонконга и Кыргызстана.

Приглашение получили сильнейшие представители фехтовального сообщества из разных регионов Казахстана, а также спортсмены из других стран, включая национальных чемпионов и призеров международных турниров.

Турнир пройдет в атлетическом комплексе Назарбаев Университета.

Ранее стали известны имена 20 казахстанских спортсменов, получивших индивидуальные стипендии Международного Олимпийского комитета.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
