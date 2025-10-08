Астана примет международный "Турнир сильнейших" по фехтованию
Фото: olympic.kz
С 11 по 12 октября в Астане состоятся международные соревнования по фехтованию "Турнир сильнейших". Медали будут разыграны среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.
В соревновании примут участие лучшие шпажисты из Казахстана, Узбекистана, Гонконга и Кыргызстана.
Приглашение получили сильнейшие представители фехтовального сообщества из разных регионов Казахстана, а также спортсмены из других стран, включая национальных чемпионов и призеров международных турниров.
Турнир пройдет в атлетическом комплексе Назарбаев Университета.
Ранее стали известны имена 20 казахстанских спортсменов, получивших индивидуальные стипендии Международного Олимпийского комитета.
