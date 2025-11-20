#АЭС в Казахстане
Спорт

Фехтовальщики сборной Казахстана завоевали "золото" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии

шпажисты завоевали &quot;золодо&quot; Исламиады, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 20:53 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана завоевала очередную золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Успеха добилась мужская команда по фехтованию на шпаге, сообщает Zakon.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

В финале наша команда оказалась сильнее Саудовской Аравии. Противостояние завершилось со счетом 45:29.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсменки завоевали две медали на Исламиаде-2025.

Читайте также
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
21:30, 09 ноября 2025
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
Казахстанка завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании
00:17, 13 ноября 2025
Казахстанка завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании
Камиле Аймукашевой удалось завоевать "бронзу" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии
22:42, 15 ноября 2025
Камиле Аймукашевой удалось завоевать "бронзу" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии
