Фехтовальщики сборной Казахстана завоевали "золото" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана завоевала очередную золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Успеха добилась мужская команда по фехтованию на шпаге, сообщает Zakon.kz.
На первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.
В финале наша команда оказалась сильнее Саудовской Аравии. Противостояние завершилось со счетом 45:29.
Ранее сообщалось, что казахстанские спортсменки завоевали две медали на Исламиаде-2025.
