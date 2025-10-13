#АЭС в Казахстане
Спорт

Футболисты Фарерских островов сотворили чудо на отборе к ЧМ-2026

Футбол Победа Чехия, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:23 Фото: fsf.fo
Футбольная сборная Фарерских островов впервые в своей истории сенсационно выиграла три матча подряд в квалификационном раунде ЧМ-2026. Этот результат оставляет шансы 136-й команде рейтинга FIFA пробиться на предстоящий мундиаль, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 13 октября представители Фарер дома переиграли Чехию (2:1) в рамках восьмого тура отборочного турнира ЧМ-2026.

До этого команда Эйдуна Клакстейна победила Гибралтар (1:0) и Черногорию (4:0).

Фото: fcf.fo

После трех важных побед островная сборная набрала 12 очков в семи матчах и располагается на третьей строчке таблицы подгруппы L. Они уступают только Чехии и Хорватии, у которых по 13 баллов.

Теперь для "островитян" все решится 15 ноября, когда они сыграют на выезде с Хорватией.

Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы, а кто займет второе место, тот будет играть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2026.

Между тем 12 октября стал известен 21-й участник будущего мирового первенства.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
