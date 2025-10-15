#АЭС в Казахстане
Спорт

"Золотой батыр": соцсети взорвались поздравлениями паралимпийца Давида Дегтярёва после триумфа на ЧМ

Давид Дегтярёв, чемпион, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:57 Фото: Instagram/dav1d.dm
14 октября 2025 года на чемпионате мира по паралимпийскому пауэрлифтингу в Египте казахстанский паралимпиец Давид Дегтярёв завоевал две золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Известно, что заслуженный мастер спорта Казахстана выступал в весовой категории до 54 килограммов и поднял штангу весом 191 килограмм. Еще одну золотую награду Дегтярёв получил по сумме трех попыток, обойдя соперников из Китая и Сальвадора.

Кроме того, результат Дегтярёва является новым рекордом Азии.

Также Дегтярёв является чемпионом летних Паралимпийских игр 2020 в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 в Париже.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:57
Казахстанский параспортсмен Давид Дегтярёв стал трехкратным чемпионом мира

После победы в разговоре с изданием Kazinform Дегтярёв заявил, что очень счастлив:

"Я стал трехкратным чемпионом мира по пара пауэрлифтингу. Выступал с самыми достойными соперниками. В мою категорию пришел новый соперник из Сальвадора – достойный парень. Борьба была интересной, все тыка в тыку шли. Удалось победить мне, я очень счастлив. Спасибо огромное моим тренерам, моим друзьям".

Уже на следующий день, 15 октября, спортсмен разместил фотографию с двумя медалями.

Давид Дегтярёв, Казахстан, чемпион, рекорд, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:57

Фото: Instagram/dav1d.dm

Комментаторы тут же живо отозвались на новую публикацию, оставляя поздравления.

  • Золотой батыр.
  • Настоящий джигит!
  • Поздравляем! Наша гордость, наш батыр!
  • Отдельная благодарность твоей Маме.
  • Чемпион.
  • Красавчик, брат.
  • Так держать.

24 декабря 2024 года первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана женился. Это важное событие особо не афишировалось.

Примечательно, что супруги не делятся совместными снимками. Лишь на странице Валерии есть видео с Дегтярёвым, и к нему идет интересная подпись, описывающая их отношения: "Лучшие отношения – это когда они приватные, но не тайные. Когда люди знают, что вы вместе, но не знают, что у вас происходит".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
