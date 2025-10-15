"Золотой батыр": соцсети взорвались поздравлениями паралимпийца Давида Дегтярёва после триумфа на ЧМ

14 октября 2025 года на чемпионате мира по паралимпийскому пауэрлифтингу в Египте казахстанский паралимпиец Давид Дегтярёв завоевал две золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Известно, что заслуженный мастер спорта Казахстана выступал в весовой категории до 54 килограммов и поднял штангу весом 191 килограмм. Еще одну золотую награду Дегтярёв получил по сумме трех попыток, обойдя соперников из Китая и Сальвадора.

Кроме того, результат Дегтярёва является новым рекордом Азии.

Также Дегтярёв является чемпионом летних Паралимпийских игр 2020 в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 в Париже.

После победы в разговоре с изданием Kazinform Дегтярёв заявил, что очень счастлив:

"Я стал трехкратным чемпионом мира по пара пауэрлифтингу. Выступал с самыми достойными соперниками. В мою категорию пришел новый соперник из Сальвадора – достойный парень. Борьба была интересной, все тыка в тыку шли. Удалось победить мне, я очень счастлив. Спасибо огромное моим тренерам, моим друзьям".

Уже на следующий день, 15 октября, спортсмен разместил фотографию с двумя медалями.

Фото: Instagram/dav1d.dm

Комментаторы тут же живо отозвались на новую публикацию, оставляя поздравления.

Золотой батыр.

Настоящий джигит!

Поздравляем! Наша гордость, наш батыр!

Отдельная благодарность твоей Маме.

Чемпион.

Красавчик, брат.

Так держать.

24 декабря 2024 года первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана женился. Это важное событие особо не афишировалось.

Примечательно, что супруги не делятся совместными снимками. Лишь на странице Валерии есть видео с Дегтярёвым, и к нему идет интересная подпись, описывающая их отношения: "Лучшие отношения – это когда они приватные, но не тайные. Когда люди знают, что вы вместе, но не знают, что у вас происходит".