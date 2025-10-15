"Золотой батыр": соцсети взорвались поздравлениями паралимпийца Давида Дегтярёва после триумфа на ЧМ
Известно, что заслуженный мастер спорта Казахстана выступал в весовой категории до 54 килограммов и поднял штангу весом 191 килограмм. Еще одну золотую награду Дегтярёв получил по сумме трех попыток, обойдя соперников из Китая и Сальвадора.
Кроме того, результат Дегтярёва является новым рекордом Азии.
Также Дегтярёв является чемпионом летних Паралимпийских игр 2020 в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 в Париже.
После победы в разговоре с изданием Kazinform Дегтярёв заявил, что очень счастлив:
"Я стал трехкратным чемпионом мира по пара пауэрлифтингу. Выступал с самыми достойными соперниками. В мою категорию пришел новый соперник из Сальвадора – достойный парень. Борьба была интересной, все тыка в тыку шли. Удалось победить мне, я очень счастлив. Спасибо огромное моим тренерам, моим друзьям".
Уже на следующий день, 15 октября, спортсмен разместил фотографию с двумя медалями.
Фото: Instagram/dav1d.dm
Комментаторы тут же живо отозвались на новую публикацию, оставляя поздравления.
- Золотой батыр.
- Настоящий джигит!
- Поздравляем! Наша гордость, наш батыр!
- Отдельная благодарность твоей Маме.
- Чемпион.
- Красавчик, брат.
- Так держать.
24 декабря 2024 года первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана женился. Это важное событие особо не афишировалось.
Примечательно, что супруги не делятся совместными снимками. Лишь на странице Валерии есть видео с Дегтярёвым, и к нему идет интересная подпись, описывающая их отношения: "Лучшие отношения – это когда они приватные, но не тайные. Когда люди знают, что вы вместе, но не знают, что у вас происходит".