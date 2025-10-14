#АЭС в Казахстане
Спорт

Футболисты укрыли детей во время гимна: трогательный жест покорил казахстанцев

сборная Казахстана по футболу, дети, мяч, Северная Македония , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 01:04 Фото: Instagram/kff_team
Перед началом матча сборной Казахстана против Северной Македонии произошел трогательный эпизод, который растрогал болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Во время исполнения гимна игроки национальной команды сняли верхнюю одежду и укрыли ею детей, стоявших рядом на поле.

Жест казахстанских футболистов быстро распространился в соцсетях, вызвав волну одобрения и теплых комментариев. Пользователи отмечают, что спортсмены проявили человечность и заботу, несмотря на холодную погоду и предстоящий напряженный матч.

Ранее сообщалось, что в Скопье состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Северной Македонии приняла команду Казахстана. Матч закончился ничьей.

Айсулу Омарова
