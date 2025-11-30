#АЭС в Казахстане
Спорт

Месси оформил мировой рекорд и впервые вывел "Майами" в финал Кубка МЛС

Футбол Месси Мировой Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 10:16 Фото: Instagram/InterMiamiCF
Утром 30 ноября американский футбольный клуб "Интер Майами" впервые в своей истории пробился в финал Кубка МЛС, где одну из голевых передач сделал знаменитый Лионель Месси, что явилось мировым рекордом, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Флориды во главе с Месси на пути к своей цели в 1/2 финала данного турнира дома разгромили "Нью-Йорк Сити" со счетом 5:1.

Этот результат позволил "Интер Майами", который ранее не проходил в плей-офф дальше первого раунда, ныне уже добраться до его финала.

В решающем матче текущего розыгрыша команда Хавьера Маскерано теперь 6 декабря встретится с "Ванкувер Уайткэпс".

В поединке против "Нью-Йорка" одну из передач в составе победителей оформил Лионель Месси и тем самым капитан "Интер Майами" улучшил рекорд легендарного венгра Ференца Пушкаша по голевым пасам (405) за всю историю футбола.

В итоге аргентинец дошел до отметки 405 результативных ассистов после 1136 матчей, играя за "Барселона", ПСЖ, "Интер Майами" и сборную Аргентины.

Три недели назад Месси наконец-то раскрыл правду, в чемпионате какой страны чувствует себя счастливым.

Фото
