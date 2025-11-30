Месси оформил мировой рекорд и впервые вывел "Майами" в финал Кубка МЛС

Утром 30 ноября американский футбольный клуб "Интер Майами" впервые в своей истории пробился в финал Кубка МЛС, где одну из голевых передач сделал знаменитый Лионель Месси, что явилось мировым рекордом, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Флориды во главе с Месси на пути к своей цели в 1/2 финала данного турнира дома разгромили "Нью-Йорк Сити" со счетом 5:1.

Этот результат позволил "Интер Майами", который ранее не проходил в плей-офф дальше первого раунда, ныне уже добраться до его финала.

В решающем матче текущего розыгрыша команда Хавьера Маскерано теперь 6 декабря встретится с "Ванкувер Уайткэпс".

В поединке против "Нью-Йорка" одну из передач в составе победителей оформил Лионель Месси и тем самым капитан "Интер Майами" улучшил рекорд легендарного венгра Ференца Пушкаша по голевым пасам (405) за всю историю футбола.

¡SALUDEN AL JUGADOR CON MÁS ASISTENCIAS DE LA HISTORIA! 🐐



🤩 Messi llegó a los 405 pase-gol y superó el récord de Puskás. pic.twitter.com/7y7qyLOakB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

В итоге аргентинец дошел до отметки 405 результативных ассистов после 1136 матчей, играя за "Барселона", ПСЖ, "Интер Майами" и сборную Аргентины.

