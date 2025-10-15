Роналду забил два гола Венгрии и продолжает творить свою рекордную историю

Популярный португальский нападающий Криштиану Роналду в очередной раз вписал свое имя в историю мирового футбола. Это случилось после матча отборочного турнира ЧМ-2026 против Венгрии, где 40-летний футболист оформил дубль, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 октября капитан португальской дружины у себя дома забил 947-й и 948-й голы в своей профессиональной карьере.

Сам матч против Венгрии завершился ничьей – 2:2. В итоге сейчас в активе Роналду 806 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной.

Мячи, забитые в ворота венгерской команды, позволили Криштиану установить мировой рекорд по голам в отборочных раундах на мировое первенство. Сейчас у него 41-е взятие ворот, и он в этом рейтинге опередил Карлоса Руиса (39) из сборной Гватемалы.

"Мы все ближе и ближе к нашей цели. Вперед, Португалия". Криштиану Роналду

Теперь Роналду и его соотечественникам в предпоследнем туре отбора ЧМ-2026 предстоит нелегкий поход. 13 ноября они сыграют на выезде с Ирландией и в случае гостевой победы гарантируют себе место на мундиале.

Неделю назад капитан "Аль-Насра" был признан первым игроком-миллиардером в истории мирового футбола.