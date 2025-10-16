На звезду "Реала" подали судебный иск из-за вечеринки в Бразилии

Звездный бразильский нападающий Винисиус Жуниор вскоре предстанет перед судом у себя на Родине. Его обвиняют за слишком высокий шум на торжестве в честь его 25-летия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Marca, 9-й специализированный суд Рио-де-Жанейро уже открыл дело против знаменитого футболиста.

Форварда "Реала" могут привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка во время вечеринки, которую он провел еще летом этого года, с 19 по 21 июля.

Фото: Instagram/vinijr

По сведениям некоторых СМИ, Винисиус с размахом отметил свой юбилей на 500 человек, где был большой концерт со звездами, фейерверки и аттракционы.

Жалобу в суд подал сосед футболиста, который на момент проведения вечеринки вызвал полицию из-за громкой музыки и криков. Предупреждение правоохранителей оказалось временным, гости мероприятия дальше продолжили свое гуляние.

Предварительное слушание по этому делу запланировано на 6 ноября. По местным законам Винисиусу грозит арест до трех месяцев или денежный штраф, но и возможно примирение сторон, как обычно бывает в историях со знаменитостями.

Это не первая "приятная" новость для лидера сборной Бразилии. Неделю назад в его доме в пригороде Мадрида произошел пожар.

