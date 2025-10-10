В доме звездного бразильского футболиста "Реала" произошел пожар

9 октября в подвале особняка бразильского нападающего мадридского "Реала" Жуниора Винисиуса случился пожар из-за неисправной проводки в сауне, сообщает Zakon.kz.

Как передает Marca, в результате пожара, который был зафиксирован в доме игрока королевского клуба в пригороде Мадрида, загорелась электропроводка. По сведениям пожарных, полностью сгорел подвесной потолок в сауне, находившейся в подвале дома.

Дым от возгорания заполнил все два этажа особняка Винисиуса. К счастью, никто не пострадал, самого футболиста во время ЧП не было дома.

На место происшествия прибыли два пожарных расчета, которым вовремя удалось потушить огонь.

Фото: Instagram/vinijr

Что касается Винисиуса, то сейчас он тренируется со своей национальной сборной в Сеуле. Под руководством Карло Анчелотти сборная Бразилии проведет товарищеские матчи с Южной Кореей (10 октября) и Японией (14 октября).

Совсем недавно лидер "пентакампионов" побывал в Алматы, когда его команда разгромила "Кайрат" (5:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.