Сборная Казахстана по параволейболу выиграла пятый матч подряд на Кубке мира
Несколько часов назад наша волейбольная дружина в упорном поединке сломила сопротивление хозяев площадки со счетом 3:2.
Судьба встречи решилась в заключительной пятой партии, где удача была на стороне казахстанского коллектива.
После пяти побед наша сборная уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая всех соперников. На предварительной стадии казахстанские параволейболисты с одинаковым счетом 3:0 были сильнее представителей Франции, Италии, Польши и Канады.
В Кубке мира принимают участие 14 национальных сборных, и победитель определится 18 октября. На этих соревнованиях разыгрываются рейтинговые очки для квалификации на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028.
Тем временем международный турнир Almaty Open-2025 остался без его хозяев, 15 октября все казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за главный трофей.