Спорт

Сборная Казахстана по параволейболу выиграла пятый матч подряд на Кубке мира

Пара волейбол Пятая победа , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:12 Фото: Instagram/kazparavolley
В американском городе Форт-Уэйн продолжается Кубок мира-2025 по параволейболу, где блестяще выступает мужская команда Казахстана, которая на данный момент одержала пять побед из пяти возможных, сообщает Zakon.kz.

Несколько часов назад наша волейбольная дружина в упорном поединке сломила сопротивление хозяев площадки со счетом 3:2.

Судьба встречи решилась в заключительной пятой партии, где удача была на стороне казахстанского коллектива.

После пяти побед наша сборная уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая всех соперников. На предварительной стадии казахстанские параволейболисты с одинаковым счетом 3:0 были сильнее представителей Франции, Италии, Польши и Канады.

В Кубке мира принимают участие 14 национальных сборных, и победитель определится 18 октября. На этих соревнованиях разыгрываются рейтинговые очки для квалификации на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028.

Тем временем международный турнир Almaty Open-2025 остался без его хозяев, 15 октября все казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за главный трофей.

