Спорт

Казахстанцы выиграли четыре матча подряд в рамках юношеских Азиатских игр в Бахрейне

Казахстанские пляжники выиграли четыре матча на ЮАИ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 23:41 Фото: pixabay
В Манаме (Бахрейн) в рамках юношеских Азиатских игр стартовал предварительный раунд соревнований по пляжному волейболу. Команды Казахстана провели в общей сложности четыре матча, и в каждом из них одержали победы, сообщает Zakon.kz.

У девушек Гаяна Галаш и Мерей Кожахметова сначала обыграли Шри-Ланку (2:0). Затем казахстанки оказались сильнее Катара (2:0).

В соревнованиях среди парней Алихан Агабек и Оразали Сагыныш в первой игре выиграли у Монголии (2:0). После этого казахстанские пляжники обыграли Китай со светом 2:1.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Елимай" очень близок к исторической путевке в еврокубки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
