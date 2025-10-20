Казахстанцы выиграли четыре матча подряд в рамках юношеских Азиатских игр в Бахрейне

В Манаме (Бахрейн) в рамках юношеских Азиатских игр стартовал предварительный раунд соревнований по пляжному волейболу. Команды Казахстана провели в общей сложности четыре матча, и в каждом из них одержали победы, сообщает Zakon.kz.

У девушек Гаяна Галаш и Мерей Кожахметова сначала обыграли Шри-Ланку (2:0). Затем казахстанки оказались сильнее Катара (2:0).

В соревнованиях среди парней Алихан Агабек и Оразали Сагыныш в первой игре выиграли у Монголии (2:0). После этого казахстанские пляжники обыграли Китай со светом 2:1.

