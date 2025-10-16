#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Спорт

Двукратный чемпион по боксу "уничтожил" оппонента на чемпионате Казахстана

Боксер из Туркестанской области Нурлан Сапарбай, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 04:30 Фото: Instagram/nurlannsaparbai
В Семее идет чемпионат Казахстана по боксу. В весовой категории свыше 90 кг яркую победу одержал представитель Туркестанской области Нурлан Сапарбай, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в напряженном поединке он уверенно справился с Ерсултаном Сапаром из Алматинской области, продемонстрировав мощь, отличную технику и хладнокровие.

Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу представителя Туркестанской области.

Нурлан Сапарбай является двукратным чемпионом Казахстана (2021, 2024).

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Казахстана хочет сразиться со скандальным бойцом ММА.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: