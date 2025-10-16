Двукратный чемпион по боксу "уничтожил" оппонента на чемпионате Казахстана

Фото: Instagram/nurlannsaparbai

В Семее идет чемпионат Казахстана по боксу. В весовой категории свыше 90 кг яркую победу одержал представитель Туркестанской области Нурлан Сапарбай, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в напряженном поединке он уверенно справился с Ерсултаном Сапаром из Алматинской области, продемонстрировав мощь, отличную технику и хладнокровие. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nurlan Saparbay (@nurlannsaparbai) Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу представителя Туркестанской области. Нурлан Сапарбай является двукратным чемпионом Казахстана (2021, 2024). Ранее сообщалось, что голкипер сборной Казахстана хочет сразиться со скандальным бойцом ММА.

