Двукратный чемпион по боксу "уничтожил" оппонента на чемпионате Казахстана
Фото: Instagram/nurlannsaparbai
В Семее идет чемпионат Казахстана по боксу. В весовой категории свыше 90 кг яркую победу одержал представитель Туркестанской области Нурлан Сапарбай, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, в напряженном поединке он уверенно справился с Ерсултаном Сапаром из Алматинской области, продемонстрировав мощь, отличную технику и хладнокровие.
Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу представителя Туркестанской области.
Нурлан Сапарбай является двукратным чемпионом Казахстана (2021, 2024).
