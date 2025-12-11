Казахстан остался без медали чемпионата мира по боксу

В Дубае идет мировое первенство под эгидой IBA. В весовой категории свыше 92 кг казахстанец Нурлан Сапарбай сразился в 1/4 финала против армянского боксера Давида Чолояна, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в первом раунде казахстанец уступил со счетом 0:5. Преимущество было на стороне соперника.

Во втором раунде Чолоян продолжил его наращивать – судьи отдали ему раунд со счетом 4:1.

Ход поединка не изменился, и в третьей трехминутке армянский спортсмен сохранил контроль и уверенно победил (5:0). Так, представитель Армении вышел в полуфинал мирового первенства.

Ранее стало известно, что казахстанский боксер сразится со скандальным олимпийским чемпионом из Узбекистана.