#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Спорт

Казахстан остался без медали чемпионата мира по боксу

Казахстанец Нурлан Сапарбай , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:15 Фото: Instagram/nurlannsaparbai
В Дубае идет мировое первенство под эгидой IBA. В весовой категории свыше 92 кг казахстанец Нурлан Сапарбай сразился в 1/4 финала против армянского боксера Давида Чолояна, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в первом раунде казахстанец уступил со счетом 0:5. Преимущество было на стороне соперника.

Во втором раунде Чолоян продолжил его наращивать – судьи отдали ему раунд со счетом 4:1.

Ход поединка не изменился, и в третьей трехминутке армянский спортсмен сохранил контроль и уверенно победил (5:0). Так, представитель Армении вышел в полуфинал мирового первенства.

Ранее стало известно, что казахстанский боксер сразится со скандальным олимпийским чемпионом из Узбекистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Двукратный чемпион по боксу "уничтожил" оппонента на чемпионате Казахстана
04:30, 17 октября 2025
Двукратный чемпион по боксу "уничтожил" оппонента на чемпионате Казахстана
Сын знаменитого казахстанского борца выступит на чемпионате мира
05:30, 15 сентября 2025
Сын знаменитого казахстанского борца выступит на чемпионате мира
Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал титул чемпиона мира по боксу
20:23, 14 мая 2023
Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал титул чемпиона мира по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: