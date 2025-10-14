#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
538.63
622.23
6.71
Спорт

Голкипер сборной Казахстана хочет сразиться со скандальным бойцом ММА

Боец ММА, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 02:30 Фото: Instagram/kuat__khamitov
Футболист сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен заступился за честь отечественного футбола, обратившись к известному бойцу ММА, сообщает Zakon.kz.

Вратарь "Астаны" и сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен отреагировал на частую критику казахстанского футбола со стороны известного бойца смешанных единоборств Куата "Наймана" Хамитова.

Сейсен предложил Хамитову поединок, но не в октагоне и не на футбольном поле. Мухаммеджан вызвал Куата сразиться в кокпаре.

Пользователи соцсетей отреагировали на это предложение:

  • Сильно!
  • Опять поиграйте в шахматы, или почитайте за минуту.
  • Уверен в себе.

Ранее перед началом матча сборной Казахстана против Северной Македонии произошел трогательный эпизод, который растрогал болельщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Бывшего бойца ММА нашли мертвым у мусорных контейнеров в Актау
21:55, 22 сентября 2024
Бывшего бойца ММА нашли мертвым у мусорных контейнеров в Актау
Министр спорта обратился к сборной Казахстана перед важным матчем со Словенией
17:15, 20 ноября 2023
Министр спорта обратился к сборной Казахстана перед важным матчем со Словенией
Талгат Байсуфинов временно возглавил сборную Казахстана
15:38, 30 сентября 2025
Талгат Байсуфинов временно возглавил сборную Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: