Голкипер сборной Казахстана хочет сразиться со скандальным бойцом ММА

Футболист сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен заступился за честь отечественного футбола, обратившись к известному бойцу ММА, сообщает Zakon.kz.

Вратарь "Астаны" и сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен отреагировал на частую критику казахстанского футбола со стороны известного бойца смешанных единоборств Куата "Наймана" Хамитова.

Сейсен предложил Хамитову поединок, но не в октагоне и не на футбольном поле. Мухаммеджан вызвал Куата сразиться в кокпаре.

Пользователи соцсетей отреагировали на это предложение:

Сильно!

Опять поиграйте в шахматы, или почитайте за минуту.

Уверен в себе.

