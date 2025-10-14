Голкипер сборной Казахстана хочет сразиться со скандальным бойцом ММА
Фото: Instagram/kuat__khamitov
Футболист сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен заступился за честь отечественного футбола, обратившись к известному бойцу ММА, сообщает Zakon.kz.
Вратарь "Астаны" и сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен отреагировал на частую критику казахстанского футбола со стороны известного бойца смешанных единоборств Куата "Наймана" Хамитова.
Сейсен предложил Хамитову поединок, но не в октагоне и не на футбольном поле. Мухаммеджан вызвал Куата сразиться в кокпаре.
Пользователи соцсетей отреагировали на это предложение:
- Сильно!
- Опять поиграйте в шахматы, или почитайте за минуту.
- Уверен в себе.
Ранее перед началом матча сборной Казахстана против Северной Македонии произошел трогательный эпизод, который растрогал болельщиков.
