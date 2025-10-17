#АЭС в Казахстане
Спорт

Алькарас и Синнер снова в финале за денежный приз в 4,5 млн долларов

Теннис Финал 4,5 млн, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 11:27 Фото: Instagram/atptour
Болельщики мирового тенниса уже привыкли, что в последнее время большие титулы разыгрывают только два игрока – Карлос Алькарас (Испания) и Янник Синнер (Италия), первая и вторая ракетки мира, соответственно, сообщает Zakon.kz.
Очередным доказательством этих слов стал турнир Six Kings Slam-2025 ("Шлем шести королей"), который в эти дни проходит на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Конечно, кто-то скажет, что это не официальные состязания, а просто выставочный турнир. Но надо заметить, что сюда попали лучшие теннисисты планеты на данный час, включая Алькараса и Синнера.

Фото: Instagram/atptour

Именно они и разыгрывают последние финалы на "Больших шлемах". Не стал исключением и турнир в Эр-Рияде, где короли современного тенниса разыграют очередной титул 18 октября.

И надо заметить, что победитель текущих соревнований получит лакомый денежный кусок в размере 4,5 млн долларов.

16 октября первым в финал Six Kings Slam-2025 пробился Карлос Алькарас, переигравший американца Тейлора Фрица – 6:4, 6:2.

С таким же счетом вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича.

Действующим победителем данного турнира является Синнер, который год назад победил Алькараса – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

