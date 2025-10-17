#АЭС в Казахстане
Спорт

Гол Дастана Сатпаева принес ценную победу "Кайрату" над "Кызылжаром"

Футбол Матч Кызылжар, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:02 Фото: Instagram/f.c.kairat
17 октября в Петропавловске матчем между местным "Кызылжаром" и алматинским "Кайратом" стартовал 25-й тур казахстанской Премьер-лиги по футболу, сообщает Zakon.kz.

Поединок в первую очередь был очень важен для гостей, которые сражаются за сохранение своего прошлогоднего титула чемпиона Казахстана.

И с этой задачей команда Рафаэля Уразбахтина справилась, обыграв хозяев поля со счетом 1:0. Решающий гол на исходе первого тайма забил лучший снайпер алматинского коллектива Дастан Сатпаев.

Обыграв "Кызылжар", действующий чемпион страны набрал 58 очков и находится в шаге от защиты титула. И теперь "Кайрат" ждет последнего тура, когда 26 октября примет на Центральном стадионе "Астану", своего главного конкурента в чемпионской гонке.

Но здесь надо учитывать еще один нюанс: "Кайрат" может досрочно стать победителем КПЛ-2025, если столичная команда 19 октября в рамках 25-го тура проиграет дома "Актобе".

Радостным событием для алматинских болельщиков во встрече с "Кызылжаром" стало возвращение в строй вратаря Темирлана Анарбекова, который несколько раз спасал команду от неминуемого гола.

