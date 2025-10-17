Сатпаев и Анарбеков с первых минут вышли на матч против "Кызылжара"
В эти минуты на футбольном стадионе Петропавловска стартовал поединок 25-го тура казахстанской Премьер-лиги между "Кызылжаром" и "Кайратом" из Алматы, сообщает Zakon.kz.
Наставник чемпионов страны Рафаэль Уразбахтин поставил в стартовый состав сразу двух игроков, возвращение которых было под большим сомнением.
Речь идет про нападающего Дастана Сатпаева и голкипера Темирлана Анарбекова.
Но зато в списке запасных оказался капитан Александр Мартынович, его повязку взял другой белорус – Валерий Громыко.
Недавно Дастан Сатпаев из-за травмы пропустил матчи сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2026.
А вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против "Актобе".
