Спорт

Сатпаев и Анарбеков с первых минут вышли на матч против "Кызылжара"

Фото: Instagram/f.c.kairat
В эти минуты на футбольном стадионе Петропавловска стартовал поединок 25-го тура казахстанской Премьер-лиги между "Кызылжаром" и "Кайратом" из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Наставник чемпионов страны Рафаэль Уразбахтин поставил в стартовый состав сразу двух игроков, возвращение которых было под большим сомнением.

Речь идет про нападающего Дастана Сатпаева и голкипера Темирлана Анарбекова.

Но зато в списке запасных оказался капитан Александр Мартынович, его повязку взял другой белорус – Валерий Громыко.

Недавно Дастан Сатпаев из-за травмы пропустил матчи сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2026.

А вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против "Актобе".

