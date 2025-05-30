Гол-красавец Сатпаева принес выездную победу "Кайрату" над "Актобе"

30 мая стартовали матчи первого игрового дня 11-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. Центральный поединок тура прошел в Актобе, где одноименный клуб на последних минутах проиграл алматинскому "Кайрату" – 1:2, сообщает Zakon.kz.

Столь нужную победу действующему чемпиону страны принес лучший снайпер КПЛ-2025 –16-летний Дастан Сатпаев, который забил красивый гол в девятку на 87-й минуте встречи.

До гола талантливого форварда счет был равный – 1:1 – благодаря точным ударам актюбинца Аяна Байдаулетова и Александра Мартыновича.

Волевая победа "Кайрата" со счетом 2:1 позволила подопечным Рафаэля Уразбахтина прервать неудачную серию из трех поражений подряд.

Ранее алматинцы вылетели из Кубка Казахстана, не сумев переиграть "Ордабасы" из Шымкента. Затем последовали два поражения в КПЛ-2025, сначала потеряли очки в гостях с "Елимаем" (0:1), после этого "Кайрат" дома не смог одолеть "Окжетпес" (1:2).

В первый игровой день 11-го тура также был зафиксирован ряд интересных результатов: "Елимай" – "Астана" – 0:2, "Женис" – "Ордабасы" – 2:2, "Тобол" – "Атырау" – 5:0.