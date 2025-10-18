Наставник "Кайрата" высказался о матче с "Кызылжаром" и победе в КПЛ

Фото: Instagram/f.c.kairat

Главный тренер футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин высказался о победе своих подопечных над "Кызылжаром". С этой встречи 17 октября 2025 года стартовал 25-й тур казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) по футболу, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: