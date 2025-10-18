Наставник "Кайрата" высказался о матче с "Кызылжаром" и победе в КПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин высказался о победе своих подопечных над "Кызылжаром". С этой встречи 17 октября 2025 года стартовал 25-й тур казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) по футболу, сообщает Zakon.kz.
Матч, который прошел в Петропавловске, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий алматинского клуба Дастан Сатпаев, который принес "Кайрату" ценную победу.
"Очень рады победе. Мы сюда ехали за тремя очками, достигли своей цели и намерены отстоять чемпионство в этом году. Это наша цель, к которой мы идем", – сказал Рафаэль Уразбахтин на послематчевой пресс-конференции.
Также наставник "Кайрата" высказался о футболистах "Кызылжара".
"Хотелось бы, конечно, отметить соперника. Тяжело нам было. Плюс полный стадион болельщиков. Я, честно, давно такого не видел здесь. Я, в принципе, играл в Петропавловске. Здесь очень любят и поддерживают свою команду. Поэтому нам вдвойне приятно, что мы здесь сегодня выиграли. Да, было сложно, соперник оказывал давление постоянно. Ребята молодцы, справились, нашли свои моменты и реализовали. Могли еще забить. Считаем, что, наверное, мы были ближе к победе, у нас моментов было побольше".Рафаэль Уразбахтин
Вместе с тем он поздравил болельщиков и футболистов алматинского ФК с победой.
"Главное – мы взяли три очка. Двигаемся дальше. Мы только на себя надеемся, нам важно концентрироваться на своей игре. Всех болельщиков "Кайрата" и ребят поздравляю с победой".Рафаэль Уразбахтин
Отметим, что свой гол Дастан Сатпаев посвятил 19-летнему футболисту Диасу Толеу, который умер 16 октября 2025 года.
