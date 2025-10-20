Три футболистки из Петропавловска приглашены в сборную Казахстана

На днях игроки женской команды "Кызылжар" Назерке Шалмуханбетова, Асель Кубесова и Арайлым Орынбасарова получили вызов в национальную сборную Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

Новостью поделилась пресс-служба футбольного клуба на официальной странице в Instagram.

Фото: Instagram/wfcqyziljar

В этом же сообщении сразу анонсированы два ближайших матча женской сборной Казахстана против Азербайджана, где и сыграют вышеуказанные спортсменки. Так, 24 октября сборная Казахстана примет команду из Азербайджана, а 27 октября ответный матч пройдет в Баку.

