Спорт

Три футболистки из Петропавловска приглашены в сборную Казахстана

Женская сборная Казахстана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 08:22 Фото: Instagram/wfcqyziljar
На днях игроки женской команды "Кызылжар" Назерке Шалмуханбетова, Асель Кубесова и Арайлым Орынбасарова получили вызов в национальную сборную Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

Новостью поделилась пресс-служба футбольного клуба на официальной странице в Instagram.

Фото: Instagram/wfcqyziljar

В этом же сообщении сразу анонсированы два ближайших матча женской сборной Казахстана против Азербайджана, где и сыграют вышеуказанные спортсменки. Так, 24 октября сборная Казахстана примет команду из Азербайджана, а 27 октября ответный матч пройдет в Баку.

19 октября матч "Астана" и "Актобе" стал рекордным в истории казахстанской Премьер-лиги по количеству зрителей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
