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"Интер Майами" без Месси выиграл четыре матча подряд

Футбол 4 Победы , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:59 Фото: Instagram/intermiamicf
Американский футбольный клуб "Интер Майами" одержал четыре победы кряду в отсутствие своего капитана и лидера Лионеля Месси. Благодаря этому результату команда занимает первое место в таблице Восточной конференции МЛС, сообщает Zakon.kz.

Рано утром 4 июля команда аргентинского специалиста "Интер Майами" Херардо Мартино переиграла "Шарлотт" со счетом 2:1 в рамках матча регулярного чемпионата МЛС. 


"Цапли" празднуют четвертый успех подряд после того, как Лионель Месси и его звездный напарник Луис Суарес уехали представлять сборные Аргентины и Уругвая на Кубке Америки – 2024.

Футбол 4 победы МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:59

Фото: Instagram/intermiamicf

Немного ранее клуб из Флориды победил "Филадельфию", "Коламбус" и "Нэшвилл", зафиксировав во всех этих трех играх счет 2:1.

К этому часу "Интер Майами" лидирует в таблице Восточной конференции МЛС, набрав 47 очков после 22 встреч нынешнего сезона.

Что касается самого Лионеля Месси, то он сейчас готовится к ответственному матчу стадии четвертьфинала Copa America 2024. За выход в полуфинал Аргентина 6 июля сразится со сборной Эквадора.  

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