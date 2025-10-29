Еще четыре медали завоевали казахстанцы на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
Спортсмен праздновал победу в весовой категории до 50 кг. В финале наш спортсмен выиграл у Юсуфа Замонова (Таджикистан).
Также джитсер Муслим Арсамаков отметился во время Азиады – он стал обладателем серебряной медали. В финале весовой категории до 85 кг казахстанцу противостоял Кён Хе Пак из Южной Кореи. Решающее противостояние выиграл Пак – казахстанский спортсмен завершил свое выступление на втором месте.
Фото: olympic.kz
Кроме того, за золотую медаль в весовой категории до 55 кг боролся Аслан Ергалиев. В решающей схватке он проиграл Абубакру Сатторову (Узбекистан), но сумел занять второе место.
Фото: olympic.kz
Отметим, что "бронзу" Казахстану принесла Адия Жанахмет. Спортсменка дошла до финального блока соревнований в весовой категории до 40 кг и оказалась сильнее Никиты (Индия), завоевав третье место.
Фото: olympic.kz
Ранее сообщалось, что казахстанский джитсер завоевал "золото" юношеской Азиады.