Еще четыре медали завоевали казахстанцы на юношеских Азиатских играх в Бахрейне

Команда Казахстана по дзюдо отметилась первой золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). Ее автором стал Адильжан Нурбекен, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен праздновал победу в весовой категории до 50 кг. В финале наш спортсмен выиграл у Юсуфа Замонова (Таджикистан).

Также джитсер Муслим Арсамаков отметился во время Азиады – он стал обладателем серебряной медали. В финале весовой категории до 85 кг казахстанцу противостоял Кён Хе Пак из Южной Кореи. Решающее противостояние выиграл Пак – казахстанский спортсмен завершил свое выступление на втором месте.



Фото: olympic.kz

Кроме того, за золотую медаль в весовой категории до 55 кг боролся Аслан Ергалиев. В решающей схватке он проиграл Абубакру Сатторову (Узбекистан), но сумел занять второе место.

Фото: olympic.kz

Отметим, что "бронзу" Казахстану принесла Адия Жанахмет. Спортсменка дошла до финального блока соревнований в весовой категории до 40 кг и оказалась сильнее Никиты (Индия), завоевав третье место.

Фото: olympic.kz

