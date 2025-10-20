ФК "Елимай" очень близок к исторической путевке в еврокубки
По итогам прошедшего тура восточноказахстанский коллектив сделал солидный задел перед своим главным конкурентом – "Актобе".
Команда Андрея Карповича на выезде уверенно разгромила "Туран" из Туркестанской области со счетом 6:3.
В свою очередь пятикратный чемпион Казахстана "Актобе" в гостях уступил "Астане" (3:5) и усложнил задачу выхода в еврокубки сезона-2026/27.
Перед заключительным туром КПЛ-2025 обе эти команды в турнирной таблице сейчас разделяют три очка. "Елимаю" 26 октября достаточно дома сыграть вничью с "Атырау", чтобы впервые в своей истории получить место в Лиге конференций УЕФА.
В тот же день "актюбинцам" остается ждать осечки семейской дружины, но и, с другой стороны, им необходимо побеждать на своей арене "Ордабасы" (Шымкент), что является нелегкой задачей.
Уже гарантировавшие себе место в еврокубках на будущий сезон "Кайрат" и "Астана" в ближайшее воскресенье определят чемпиона в "золотом матче" на Центральном стадионе.