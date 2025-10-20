ФК "Елимай" очень близок к исторической путевке в еврокубки

После игр 25-го тура казахстанской футбольной Премьер-лиги высокие шансы на четвертую путевку от нашей страны на будущий евросезон имеет клуб "Елимай" (Семей), сообщает Zakon.kz.

По итогам прошедшего тура восточноказахстанский коллектив сделал солидный задел перед своим главным конкурентом – "Актобе".

Команда Андрея Карповича на выезде уверенно разгромила "Туран" из Туркестанской области со счетом 6:3.

В свою очередь пятикратный чемпион Казахстана "Актобе" в гостях уступил "Астане" (3:5) и усложнил задачу выхода в еврокубки сезона-2026/27.

Перед заключительным туром КПЛ-2025 обе эти команды в турнирной таблице сейчас разделяют три очка. "Елимаю" 26 октября достаточно дома сыграть вничью с "Атырау", чтобы впервые в своей истории получить место в Лиге конференций УЕФА.

В тот же день "актюбинцам" остается ждать осечки семейской дружины, но и, с другой стороны, им необходимо побеждать на своей арене "Ордабасы" (Шымкент), что является нелегкой задачей.

Уже гарантировавшие себе место в еврокубках на будущий сезон "Кайрат" и "Астана" в ближайшее воскресенье определят чемпиона в "золотом матче" на Центральном стадионе.