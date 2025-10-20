В возрасте 29 лет умер известный гроссмейстер Дэниэл Народицкий
Причина гибели спортсмена неизвестна.
"Дэниэль был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также уважаемым членом шахматного сообщества, которым восхищались болельщики и игроки по всему миру", – говорится в сообщении.
Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов.
Гроссмейстер был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги и статьи о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года Народицкий разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из восьми возможных очков.
GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025
