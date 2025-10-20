#АЭС в Казахстане
Спорт

В возрасте 29 лет умер известный гроссмейстер Дэниэл Народицкий

умер известный гроссмейстер, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 00:21 Фото: pixabay
Пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) заявила о том, что умер американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий. 9 ноября шахматисту могло бы исполнится 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Причина гибели спортсмена неизвестна.

"Дэниэль был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также уважаемым членом шахматного сообщества, которым восхищались болельщики и игроки по всему миру", – говорится в сообщении.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов.

Гроссмейстер был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги и статьи о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года Народицкий разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из восьми возможных очков.

Ранее сообщалось, что 20 октября 2025 года стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств РК Юрия Аравина. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
