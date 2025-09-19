3 гола за 5 минут: главный тренер "Кайрата" высказался о поражении от "Спортинга"

Главный тренер футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин 19 сентября 2025 года прокомментировал поражение алматинского ФК от португальского "Спортинга", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовали в Instagram "Кайрата".

"Обидное для нас, конечно, поражение. Мы понимали, что нам будет сложно. Дело даже не в голах забитых, а больше расстроило то, что мы пропустили 3 гола где-то за 5 минут. Вот это, конечно, немножко нас расстроило. В целом понимали, что здесь будет сложно. Первый тайм мы немножко пассивно действовали. То есть не так, как хотелось бы нам. Не оказывали давления должного на соперника и слишком прижимались к своим воротам, тем самым позволяя сопернику создавать моменты". Рафаэль Уразбахтин

Он отметил, что во время перерыва были сделаны кое-какие корректировки.

"Второй тайм вышли, попытались играть, наверное, 15 минут второго тайма, так как нам нужно было действовать в первом тайме. Но, к сожалению, пропустили быстрые голы и немного рассыпались. Там уже, в принципе, игра закончилась, наверное, уже на 60-й минуте... В принципе, мы с оптимизмом смотрим в будущее. То есть сделаем выводы, станем сильнее и будем двигаться дальше". Рафаэль Уразбахтин

19 сентября 2025 года "Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов, проиграв португальскому "Спортингу" со счетом 4:1. Встреча прошла 19 сентября 2025 года на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне. После матча главный тренер "Спортинга" Руй Боржеш оценил игру "Кайрата".

