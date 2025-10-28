"Реал" лишился капитана после матча с "Барселоной"

Один из лидеров и капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Даниэль Карвахаль получил травму и не сможет помочь своим коллегам в ближайших матчах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 октября проинформировала пресс-служба "сливочных". После обследования, которое провел медицинский штаб королевского клуба, у Карвахаля диагностировали повреждение сустава в правом колене.

Футболист в ближайшее время пройдет процедуру артроскопии.

Здесь стоит заметить, что Дани только недавно вернулся в строй после восстановления от повреждения камбаловидной мышцы.

26 октября ключевой защитник вышел на поле в матче 10-го тура Ла Лиги, где его команда обыграла "Барселону" со счетом 2:1.

Сам же Карвахаль в этой игре появился на 72-й минуте, заменив Федерико Вальверде.