#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

"Реал" лишился капитана после матча с "Барселоной"

Футбол Травма Капитана, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 14:11 Фото: Instagram/dani.carvajal.2
Один из лидеров и капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Даниэль Карвахаль получил травму и не сможет помочь своим коллегам в ближайших матчах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 октября проинформировала пресс-служба "сливочных". После обследования, которое провел медицинский штаб королевского клуба, у Карвахаля диагностировали повреждение сустава в правом колене.

Футболист в ближайшее время пройдет процедуру артроскопии.

Здесь стоит заметить, что Дани только недавно вернулся в строй после восстановления от повреждения камбаловидной мышцы.

26 октября ключевой защитник вышел на поле в матче 10-го тура Ла Лиги, где его команда обыграла "Барселону" со счетом 2:1.

Сам же Карвахаль в этой игре появился на 72-й минуте, заменив Федерико Вальверде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Капитан "Реала" получил серьезную травму и может пропустить матч с "Кайратом"
15:31, 28 сентября 2025
Капитан "Реала" получил серьезную травму и может пропустить матч с "Кайратом"
Лидер "Реала" получил серьезную травму в победном матче своего клуба
13:23, 06 октября 2024
Лидер "Реала" получил серьезную травму в победном матче своего клуба
"Реал" потерял свою главную звезду на месяц из-за травмы
09:34, 26 ноября 2024
"Реал" потерял свою главную звезду на месяц из-за травмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: