"Реал" лишился капитана после матча с "Барселоной"
Фото: Instagram/dani.carvajal.2
Один из лидеров и капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Даниэль Карвахаль получил травму и не сможет помочь своим коллегам в ближайших матчах, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 октября проинформировала пресс-служба "сливочных". После обследования, которое провел медицинский штаб королевского клуба, у Карвахаля диагностировали повреждение сустава в правом колене.
Футболист в ближайшее время пройдет процедуру артроскопии.
Здесь стоит заметить, что Дани только недавно вернулся в строй после восстановления от повреждения камбаловидной мышцы.
26 октября ключевой защитник вышел на поле в матче 10-го тура Ла Лиги, где его команда обыграла "Барселону" со счетом 2:1.
Сам же Карвахаль в этой игре появился на 72-й минуте, заменив Федерико Вальверде.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript