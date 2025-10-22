Кому из оппонентов "Кайрата" не повезло в третьем туре Лиги чемпионов

По итогам прошедших игр третьего тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА был зафиксирован ряд крупных результатов. В списке команд, которые потерпели серьезные поражения, есть два клуба, с которыми вскоре встретится алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Один из будущих соперников чемпиона Казахстана – "Олимпиакос" – провел свой матч на выезде против гранда мирового футбола – "Барселоны".

Каталонский клуб на арене "Олимпик Льюис Компанис" не пощадил греков – 6:1. Героем встречи стал Фермин Лопес, на счету которого хет-трик, плюс дублем отметился Маркус Рэшфорд и один гол в активе Ламина Ямаля.

"Олимпиакос" приедет в Алматы 9 декабря. А перед этим команда Рафаэля Уразбахтина встретится в гостях с "Копенгагеном" 26 ноября.

Действующий чемпион Дании минувшей ночью был разгромлен у себя дома дортмундской "Боруссией" – 4:2.

К этому часу "Кайрат" и два его вышеназванных оппонента являются аутсайдерами и соседями в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Алматинский клуб идет на 33-м месте, "Олимпиакос" – 32-й, а "Копенгаген" –еще на одну строчку выше. У всей тройки имеется по одному очку.