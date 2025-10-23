Казахстан оставили без медали на чемпионате мира по борьбе в Сербии

В сербском городе Нови-Сад продолжается мировое первенство U23 по борьбе. Там казахстанская борчиха Шамшиябану Тастанбек завершила выступление на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, это стало известно после того, как победившая ее в 1/8 финала турнира весовой категории до 72 кг представительница Хорватии Вероника Вилк проиграла американской спортсменке Жасмин Робинсон со счетом 0:8 в полуфинальной схватке.

Таким образом, казахстанка лишилась права выступить в утешительном поединке.

В 2023 году Тастанбек заняла второе место на ЧА до 20 лет.

Ранее стало известно, что более 370 спортсменов поборолись за "золото" чемпионата Казахстана по боксу.