Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде-2032
По данным Radio New Zealand, национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA), сочла реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ.
"Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований", – сказал депутат федерального Парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.
Специалисты GIICA провели проверку и уверены в том, что река полностью соответствует требованиям Международной федерации гребного спорта. А премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал, что власти региона займутся борьбой с крокодилами, населяющими реку, и устранят эту угрозу.
Еще недавно Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года. В организации отметили, что река подходит для тренировочных целей. Интересно, что там в последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, а также регулярно проводятся университетские соревнования.
