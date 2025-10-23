#АЭС в Казахстане
Спорт

Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде-2032

Река, вода, крокодил, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 07:59 Фото: pixabay
Реку Фицрой, где водятся крокодилы, предложенную правительством австралийского штата Квинсленд для проведения соревнований на Олимпийских играх 2032 года, одобрила национальная организация, отвечающая за строительство олимпийских спортивных объектов, сообщает Zakon.kz.

По данным Radio New Zealand, национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA), сочла реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

"Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований", – сказал депутат федерального Парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Специалисты GIICA провели проверку и уверены в том, что река полностью соответствует требованиям Международной федерации гребного спорта. А премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал, что власти региона займутся борьбой с крокодилами, населяющими реку, и устранят эту угрозу.

Еще недавно Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года. В организации отметили, что река подходит для тренировочных целей. Интересно, что там в последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, а также регулярно проводятся университетские соревнования.

Ранее сообщалось, что молодой бразильский футболист погиб, врезавшись на мотоцикле в корову.

Аксинья Титова
