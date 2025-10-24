"Фиорентина" хочет выиграть Лигу конференций к своему столетнему юбилею

Итальянский профессиональный футбольный клуб из Флоренции, который создан 29 августа 1926 года, хочет к своему вековому юбилею порадовать многочисленных фанатов, сообщает Zakon.kz.

Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка страны сейчас переживает не особо радостные дни в Серии А, но зато хорошо проявляет себя в еврокубках.



Сейчас "Фиорентина" лидирует в общей таблице Лиги конференций УЕФА после игр второго тура общего этапа. Команда "фиолетовых" набрала шесть очков, как и еще пять команд-преследователей, но они уступают по дополнительным показателям.

Подопечные Стефано Пиоли в стартовых турах Лиги конференций сначала дома обыграли чешскую "Сигму" (2:0), а затем на выезде были сильнее австрийского "Рапида" (3:0).

Болельщики "Фиорентины" надеются, что их команда после матчей еврокубков порадует хорошими результатами и в итальянском чемпионате, где они сейчас в роли аутсайдеров.

Через год "лилии" отметят свой вековой юбилей с момента образования.

Стоит напомнить, что "Фиорентина" в прошлом сезоне доходила до полуфинала Лиги конференций, где уступила испанскому "Бетису".