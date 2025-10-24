#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Спорт

"Фиорентина" хочет выиграть Лигу конференций к своему столетнему юбилею

Футбол Лидер ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 11:56 Фото: Instagram/acffiorentina
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Флоренции, который создан 29 августа 1926 года, хочет к своему вековому юбилею порадовать многочисленных фанатов, сообщает Zakon.kz.

Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка страны сейчас переживает не особо радостные дни в Серии А, но зато хорошо проявляет себя в еврокубках.

Сейчас "Фиорентина" лидирует в общей таблице Лиги конференций УЕФА после игр второго тура общего этапа. Команда "фиолетовых" набрала шесть очков, как и еще пять команд-преследователей, но они уступают по дополнительным показателям.

Подопечные Стефано Пиоли в стартовых турах Лиги конференций сначала дома обыграли чешскую "Сигму" (2:0), а затем на выезде были сильнее австрийского "Рапида" (3:0).

Болельщики "Фиорентины" надеются, что их команда после матчей еврокубков порадует хорошими результатами и в итальянском чемпионате, где они сейчас в роли аутсайдеров.

Через год "лилии" отметят свой вековой юбилей с момента образования.

Стоит напомнить, что "Фиорентина" в прошлом сезоне доходила до полуфинала Лиги конференций, где уступила испанскому "Бетису".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Астана" победила соперников в Лиге конференций
07:31, 09 августа 2024
"Астана" победила соперников в Лиге конференций
"Вест Хэм" выиграл Лигу конференций
03:37, 08 июня 2023
"Вест Хэм" выиграл Лигу конференций
Столетний юбилей отметил ветеран ВОВ в Жамбылской области
16:43, 27 января 2025
Столетний юбилей отметил ветеран ВОВ в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: